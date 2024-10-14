Зірковий гравець Реала може завершити кар’єру в 32 роки

Зірковий захисник Реала та збірної Австрії Давід Алаба може завершити кар’єру у віці 32 років.

Про це повідомляє GiveMeSport, посилаючись на іспанську радіостанцію Onda Cero.

У грудні 2023 року Алаба порвав хрестоподібні зв’язки коліна і з того часу не грав. Недавно австрієць повернувся до тренувань, проте відчував дуже різкий біль у коліні.

У нього відбулося часткове руйнування колінного хряща, через що кістки у коліні Алаби труться одна об одну. Футболіст відчуває біль навіть при звичайній ходьбі. Існує доволі висока імовірність того, що Алаба вже ніколи не зможе повернутися у великий футбол.

Захисник виступає за Реал з 2021 року, раніше також захищав кольори віденської Аустрії, Баварії та Гоффенгайма. Тричі вигравав Лігу чемпіонів – у 2013 та 2020 роках із Баварією і у 2022 році з Реалом. Провів 115 матчів та забив 15 голів за збірну Австрії.

Вчора повідомлялося про те, що кар’єру завершив Лукас Подольскі.