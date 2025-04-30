Рюдігер може достроково завершити кар’єру через травму

Центральному захиснику Реала Антоніо Рюдігеру загрожує передчасне завершення кар’єри у віці 32 років.

Про це повідомляє El Confidencial.

У німецького футболіста діагностували остеоартроз. Це хвороба, яка з’являється у людей зазвичай у віці 40-50 років, проте у Рюдігера проявилася вже зараз.

Впродовж останніх 8 місяців Антоніо грав на знеболювальних. Якщо діагноз підтвердить четверту стадію руйнування суглобу, то для захисника це може означати завершення кар’єри вже зараз.

Нагадаємо, вчора, 29 квітня, Рюдігер переніс операцію на коліні, через яку пропустить два місяці та більше не зіграє у поточному сезоні. У нинішній кампанії на рахунку захисника 3 голи та 1 асист у 49 матчах за Реал у всіх турнірах.