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Рюдігер: Я понад сім місяців грав із сильним болем

Олег Дідух — 29 квітня 2025, 18:54
Рюдігер: Я понад сім місяців грав із сильним болем
Антоніо Рюдігер
Getty Images

Захисник Реала Антоніо Рюдігер розповів про те, що успішно переніс операцію на коліні.

Відповідний пост 32-річний німець написав на своїй сторінці в Instagram.

"Після того, як я грав понад сім місяців із сильним болем, на жаль, мені довелось зробити операцію на меніску. Зараз я нарешті знову не відчуваю болю, і операція минула успішно. Дякую медичній команді.

Я хочу якнайшвидше повернутись до гри, адже попереду два великих турніри – Ліга націй та Клубний чемпіонат світу, але треба дивитись тиждень за тижнем, а там – подивимось. Я зроблю все можливе, щоб моє повернення сталось якнайшвидше. До зустрічі та бережіть себе", – заявив захисник.

Рюдігер переніс операцію через частковий розрив меніску та вже розпочав процес відновлення. Антоніо повернеться до тренувань через два місяці.

У поточному сезоні на рахунку Рюдігера 3 голи та 1 асист у 49 матчах за Реал у всіх турнірах.

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