Лідер оборони Реала відновився після травми хрестоподібної зв'язки

Мадридський Реал починає оговтуватись від травм низки основних футболістів, в тому числі гравців оборони.

Про це заявив головний тренер команди Карло Анчелотті.

"Давід Алаба повертається до гри. Йому потрібен місяць, щоб набрати форму. Він буде повністю готовим у січні", - заявив італійський фахівець.

🚨⚪️ Carlo Ancelotti: “David Alaba is returning, it will take one month to have him in good shape to play”.



“He will be ready in January”. pic.twitter.com/ocySruaaBu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 6, 2024

Нагадаємо, що німець майже рік відновлювався після травми хрестоподібної зв'язки коліна.

Востаннє Алаба з'являвся на полі у грудні 2023 року в матчі проти Вільярреалу.

Австрійський захисник захищає кольори Реалу із 2021 року, перейшовши до "вершкових" з Баварії за 55 мільйонів євро.

Раніше відомий інсайдер відреагував на чутки про завершення кар'єри Алаби.