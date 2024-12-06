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Лідер оборони Реала відновився після травми хрестоподібної зв'язки

Володимир Максименко — 6 грудня 2024, 15:28
Лідер оборони Реала відновився після травми хрестоподібної зв'язки
Давід Алаба
Getty images

Мадридський Реал починає оговтуватись від травм низки основних футболістів, в тому числі гравців оборони.

Про це заявив головний тренер команди Карло Анчелотті.

"Давід Алаба повертається до гри. Йому потрібен місяць, щоб набрати форму.

Він буде повністю готовим у січні", - заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що німець майже рік відновлювався після травми хрестоподібної зв'язки коліна.

Востаннє Алаба з'являвся на полі у грудні 2023 року в матчі проти Вільярреалу.

Австрійський захисник захищає кольори Реалу із 2021 року, перейшовши до "вершкових" з Баварії за 55 мільйонів євро.

Раніше відомий інсайдер відреагував на чутки про завершення кар'єри Алаби.

Алаба Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Карло Анчелотті

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