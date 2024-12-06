Лідер оборони Реала відновився після травми хрестоподібної зв'язки
Давід Алаба
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Мадридський Реал починає оговтуватись від травм низки основних футболістів, в тому числі гравців оборони.
Про це заявив головний тренер команди Карло Анчелотті.
"Давід Алаба повертається до гри. Йому потрібен місяць, щоб набрати форму.
Він буде повністю готовим у січні", - заявив італійський фахівець.
Нагадаємо, що німець майже рік відновлювався після травми хрестоподібної зв'язки коліна.
Востаннє Алаба з'являвся на полі у грудні 2023 року в матчі проти Вільярреалу.
Австрійський захисник захищає кольори Реалу із 2021 року, перейшовши до "вершкових" з Баварії за 55 мільйонів євро.
Раніше відомий інсайдер відреагував на чутки про завершення кар'єри Алаби.