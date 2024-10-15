Романо спростував чутки про завершення кар’єри Алаби

Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо спростував чутки про те, що захисник Реала Давід Алаба може достроково завершити кар’єри через проблеми з коліном.

Про це журналіст повідомив на своїй сторінці в X (Twitter).

"Чутки щодо дострокового завершення кар’єри Давіда Алаби чи щодо болю в коліні – це повний нонсенс. Відновлення гравця триває згідно з планом. Гравець, лікарі та фітнес-тренери задоволнені процесом лікування. Алаба продовжує слідувати своєму плану і почувається краще".

Нагадаємо, чутки про серйозні проблеми Алаби з коліном запустила вчора іспанська радіостанція Onda Cero.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Алаба порвав хрестоподібні зв’язки коліна і з того часу не грав. Австрієць захищає кольори Реала з 2021 року.