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Романо спростував чутки про завершення кар’єри Алаби

Олег Дідух — 15 жовтня, 17:07
Романо спростував чутки про завершення кар’єри Алаби
Давід Алаба

Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо спростував чутки про те, що захисник Реала Давід Алаба може достроково завершити кар’єри через проблеми з коліном.

Про це журналіст повідомив на своїй сторінці в X (Twitter).

"Чутки щодо дострокового завершення кар’єри Давіда Алаби чи щодо болю в коліні – це повний нонсенс. Відновлення гравця триває згідно з планом. Гравець, лікарі та фітнес-тренери задоволнені процесом лікування. Алаба продовжує слідувати своєму плану і почувається краще".

Нагадаємо, чутки про серйозні проблеми Алаби з коліном запустила вчора іспанська радіостанція Onda Cero.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Алаба порвав хрестоподібні зв’язки коліна і з того часу не грав. Австрієць захищає кольори Реала з 2021 року.

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