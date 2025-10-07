Українська правда
У ПСЖ призначили нового віцекапітана

Володимир Максименко — 7 жовтня 2025, 11:18
У ПСЖ призначили нового віцекапітана
Вітінья
Парі Сен-Жермен призначив нового віцекапітана команди – ним став Вітінья.

Про це повідомляє BeinSports.

За підсумками голосування капітаном комади залишився Маркіньйос, який виступає за ПСЖ з 2013 року.  

Одноклубники цінують Вітінью не тільки за успішну гру та тактичні здібності, а й за характер, який він проявляє на полі. У клубі також відзначили шалений прогрес, якого португалець досяг у Парижі.

Нагадаємо, хавбек перебрався до ПСЖ у 2022 році й з того часу зіграв 163 матчі у всіх турнірах, в яких забив 20 м'ячів та віддав 18 результативних передач.

Раніше у ПСЖ відреагували на інформацію пресслужби збірної Франції про хронічну травму Барколя.

