У ПСЖ призначили нового віцекапітана

Парі Сен-Жермен призначив нового віцекапітана команди – ним став Вітінья.

Про це повідомляє BeinSports.

За підсумками голосування капітаном комади залишився Маркіньйос, який виступає за ПСЖ з 2013 року.

Одноклубники цінують Вітінью не тільки за успішну гру та тактичні здібності, а й за характер, який він проявляє на полі. У клубі також відзначили шалений прогрес, якого португалець досяг у Парижі.

Нагадаємо, хавбек перебрався до ПСЖ у 2022 році й з того часу зіграв 163 матчі у всіх турнірах, в яких забив 20 м'ячів та віддав 18 результативних передач.

Раніше у ПСЖ відреагували на інформацію пресслужби збірної Франції про хронічну травму Барколя.