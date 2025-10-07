У ПСЖ спростували інформацію про хронічну травму Барколя

У ПСЖ відреагували на інформацію пресслужби збірної Франції щодо хронічної травми підколінного сухожилля у вінгера Бредлі Барколя.

Соцмережі чемпіонів країни виступили із відповідною заявою.

"ПСЖ був здивований, коли дізнався про пресреліз федерації футболу Франції щодо здоров'я Бредлі Барколя.

Інформацію, яку оприлюднила пресслужба, жодним чином не відповідає дійсності та тим висновкам, які мають лікарі ПСЖ. Перед зборами ми надіслали до збірної Франції звіт, де не було жодної інформації про хронічні травми Барколя.

Також ми наполягаємо на дотриманні лікарської таємниці заради блага усіх сторін", – йдеться у повідомленні.

Le Paris Saint-Germain a pris connaissance avec étonnement du communiqué de presse publié par la Fédération française de football ce lundi 6 octobre sur l’état de santé de Bradley Barcola.



Les informations publiées dans ce communiqué de presse ne correspondent en rien aux… — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 6, 2025

Нагадаємо, цього місяця збірна Франції зіграє два матчі – проти Азербайджану та Ісландії 10 та 13 жовтня відповідно.

Раніше у стані "Ле Бле" визначились із заміною для Бредлі Барколя.