Таловєров – про виліт Плімута з Чемпіоншипу: Ми всі спустошені

Захисник Плімута та збірної України Максим Таловєров висловився про фактичний виліт команди з Чемпіоншипу за підсумками сезону-2024/25.

Футболіст звернувся до вболівальників у своїх соцмережах.

"Мені було дуже приємно повернутись на поле після травми, але серце розриває те, що ми не змогли уникнути вильоту. Ми всі спустошені та розуміємо, як багато значить цей клуб для наших вболівальників і дякуємо, що залишаєтесь з нами. Ми працюватимемо ще сильніше, ніж коли-небудь, щоб повернутись", – написав Таловєров.

Зазначимо, що до завершення чемпіонату залишився один тур, але попри відставання від Лутона, Аргайл майже не має шансів на порятунок через жахливу різницю забитих та пропущених м'ячів. Баланс голів Плімута "-36", в той час, як "капелюшники" мають "-22". У завершальному матчі Чемпіоншипу команда Таловєрова зіграє проти Лідса та має перемагати із двозначним рахунком.

Зазначимо, що у своєму першому після відновлення від травми матчі українець відзначився асистом та допоміг Плімуту перемогти Престон.