Вибув на 3-4 місяці: лідер Наполі перенесе операцію

Зірковий півзахисник Наполі Кевін Де Брейне вибув із гри тривалий термін через травму.

Про це повідомив директор неаполітанців Габріеле Оріалі.

Бельгійський хавбек у середу, 29 жовтня, перенесе операцію. Після цього у нього буде тривалий період відновлення.

"Йдеться про 3–4 місяці, на жаль. Нам шкода, він дуже добре вписався у нашу схему і давав багато користі, зокрема досвідом", – сказав Оріалі.

Водночас ще один гравець збірної Бельгії Ромелу Лукаку зможе повернутися цього тижня.

Нагадаємо, у суботу, 25 жовтня, Де Брейне забив пенальті в матчі 8 туру Серії А проти Інтера (перемога 3:1), проте при виконанні удару з 11-метрової позначки отримав травму. У понеділок, 27 жовтня, він пройшов медобстеження, яке виявило у 34-річного бельгійця пошкодження двоголового м’яза стегна правої ноги.

Де Брейне перейшов у Наполі з Манчестер Сіті влітку поточного року на правах вільного агента. У складі чемпіонів Італії відзначився 4 голами та 2 асистами в 11 матчах у всіх турнірах.