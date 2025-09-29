Конт: Де Брейне незадоволений заміною? Він обрав для цього не ту людину

Головний тренер Наполі Антоніо Конте жорстко висловився про реакцію Кевіна Де Брейне на заміну в матчі з Міланом у Серії А (1:2).

Слова наставника наводить Football Italia.

"Я намагався ввести у гру свіжі сили, оскільки Мілан закрився на своїй половині полі. Реакція Де Брейне? Сподіваюсь, він був роздратованим результатом на табло, інакше він обрав не ту людину для невдоволення", – сказав Конте.

Також фахівець підбив підсумки програного матчу.

"Прикро, що ми одразу пропустили. Ми могли зіграти краще в моментах, коли пропустили. Це не були голи, яких не можна було уникнути.

Непросто грати після того, як так швидко пропустив на Сан Сіро. Але команда мені сподобалася. Ми високо пресингували, ми створили моменти. Але так буває, треба працювати. Ми в останніх матчах пропустили забагато", – резюмував Конте.

У наступному турі Наполі гратиме з Дженоа – гра відбудеться п'ятого жовтня о 19:00 за київським часом.

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі.