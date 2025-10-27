Наполі втратив Де Брейне на 3-4 місяці

Зірковий півзахисник Наполі Кевін Де Брейне вибув із гри на декілька місяців через м’язову травму.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

У суботу, 25 жовтня, Де Брейне забив пенальті в матчі 8 туру Серії А проти Інтера (перемога 3:1), проте при виконанні удару з 11-метрової позначки отримав травму. У понеділок, 27 жовтня, він пройшов медобстеження, яке виявило у 34-річного бельгійця пошкодження двоголового м’яза стегна правої ноги.

За прогнозами лікарів, Де Брейне пропустить 3-4 місяці. Наполі розглядає можливість виключення хавбека з заявки на Лігу чемпіонів, такий варіант передбачений регламентом турніру.

Де Брейне перейшов у Наполі з Манчестер Сіті влітку поточного року на правах вільного агента. У складі чемпіонів Італії відзначився 4 голами та 2 асистами в 11 матчах у всіх турнірах.