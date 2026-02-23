Названо терміни повернення Де Брейне в гру після травми

Зірковий півзахисник Наполі та збірної Бельгії Кевін Де Брейне повернеться у гру в середині березня, ще до паузи на матчі національних команд.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Наразі 34-річний бельгієць знаходиться на заключній стадії відновлення після травми двоголового м'яза стегна правої ноги, якої він зазнав 25 жовтня минулого року в матчі Серії А проти міланського Інтера. Де Брейне довелося робити операцію, саме тому на відновлення знадобилося більше чотирьох місяців.

Хавбек збірної Бельгії перейшов у Наполі з Манчестер Сіті влітку минулого року на правах вільного агента. У складі чемпіонів Італії півзахисник відзначився 4 голами та 2 асистами в 11 матчах у всіх турнірах.