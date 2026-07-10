Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Лідер збірної США отримав серйозну травму на ЧС-2026

Олег Дідух — 10 липня 2026, 16:59
Лідер збірної США отримав серйозну травму на ЧС-2026
Крістіан Пулішич
Imago

Травма, яку отримав вінгер Мілана та збірної США Крістіан Пулішич на домашньому чемпіонаті світу 2026 року, виявилася доволі серйозною.

Про це повідомляє AP News.

Нагадаємо, 7 липня США в 1/8 фіналу ЧС-2026 програли Бельгії з рахунком 1:4. На початку другого тайму лідер американців Крістіан Пулішич отримав пошкодження та покинув поле.

Тепер стало відомо, що у 27-річного американця виявлена тріщина в малогомілковій кістці правої ноги. Очікується, що терміни відновлення складуть від 3 до 6 тижнів.

Таким чином, Пулішич пропустить значну частину підготовки до наступного клубного сезону а, можливо, і перші матчі Мілана в новій кампанії.

На ЧС 2026 Пулішич провів 4 матчі та відзначився однією гольовою передачею.

травма Чемпіонат світу-2026 з футболу Крістіан Пулішич

Крістіан Пулішич

Пулішич: Скасування дискваліфікації Балогуна? Це справедливе рішення
Лідер збірної США розповів про травму та оцінив шанси вийти на поле проти Туреччини
Рома націлилась на трансфер лідера збірної США
Почеттіно пояснив заміну Пулішича у матчі з Парагваєм
Манчестер Юнайтед хоче підписати вінгера Мілана

Останні новини