Лідер збірної США отримав серйозну травму на ЧС-2026

Травма, яку отримав вінгер Мілана та збірної США Крістіан Пулішич на домашньому чемпіонаті світу 2026 року, виявилася доволі серйозною.

Про це повідомляє AP News.

Нагадаємо, 7 липня США в 1/8 фіналу ЧС-2026 програли Бельгії з рахунком 1:4. На початку другого тайму лідер американців Крістіан Пулішич отримав пошкодження та покинув поле.

Тепер стало відомо, що у 27-річного американця виявлена тріщина в малогомілковій кістці правої ноги. Очікується, що терміни відновлення складуть від 3 до 6 тижнів.

Таким чином, Пулішич пропустить значну частину підготовки до наступного клубного сезону а, можливо, і перші матчі Мілана в новій кампанії.

На ЧС 2026 Пулішич провів 4 матчі та відзначився однією гольовою передачею.