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Один із лідерів Мілана отримав щедру пропозицію з Саудівської Аравії

Олег Дідух — 26 травня 2025, 22:56
Один із лідерів Мілана отримав щедру пропозицію з Саудівської Аравії
Тео Ернандес
Getty Images

Лівий захисник Мілана і збірної Франції Тео Ернандес може продовжити кар’єру в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Даніеле Лонго.

За його інформацією, один із місцевих клубів запропонував Ернандесу контракт із зарплатою в 18 мільйонів євро на рік. За інформацією Джанлуїджі Лонгарі, йдеться про Аль-Хіляль, який також зацікавлений у головному тренері Інтера Сімоне Індзагі.

Контракт Ернандеса з Міланом діє до літа 2026 року, у клубу виникли труднощі з підписанням нової угоди. Трансферна вартість французького футболіста оцінюється в 40 мільйонів євро.

Ернандес виступає за Мілан з літа 2019 року. В поточному сезоні на його рахунку 5 голів і 6 асистів у 49 матчах за "россонері" у всіх турнірах.

Аль-Хіляль Мілан Тео Ернандес

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