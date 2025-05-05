Лідер Мілана готовий піти на скорочення зарплати

Фланговий захисник Мілана та збірної Франції Тео Ернандес готовий залишитися у своєму нинішньому клубі, навіть якщо для цього доведеться піти на скорочення зарплати.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Термін дії нинішнього контракту Ернандеса з Міланом спливає влітку 2026 року. У зв’язку з регресом у грі 27-річного француза у поточному сезоні, клуб готовий запропонувати йому нову угоду лише з пониженням зарплати.

Ернандес хоче залишитися у Мілані та готовий піти на скорочення зарплати. Раніше повідомлялося про інтерес до нього з боку трьох топклубів АПЛ – Челсі, Манчестер Сіті та Тоттенгема.

Захисник виступає за Мілан з літа 2019 року. В поточному сезоні на його рахунку 5 голів і 6 асистів у 46 матчах у всіх турнірах.