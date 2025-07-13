Гарначо відхилив пропозицію від Аль-Насра

Вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо відмовився переходити в Аль-Наср із Саудівської Аравії.

Про це повідомляє The Telegraph.

21-річний аргентинець провів попередні переговори з Аль-Насром, проте відхилив пропозицію клубу Кріштіану Роналду. Його пріоритетом є продовження кар’єри в Європі, бажано – в АПЛ.

На початку липня повідомлялося про те, що Манчестер Юнайтед продасть Гарначо цього літа. Вінгер не входить у плани головного тренера команди Рубена Аморіма.

У минулому сезоні в активі гравця 58 матчів, в яких він відзначився 11 голами та віддав 10 асистів.

Контракт Гарначо з Манчестер Юнайтед діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 45 мільйонів євро. Вінгер провів 8 матчів за збірну Аргентини та віддав один асист.