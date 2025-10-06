Магвайр може перейти в Саудівську Аравію

Центральний захисник Манчестер Юнайтед і збірної Англії Гаррі Магвайр може наступного літа опинитися в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Про це повідомляє The Mirror.

Контракт Магвайра з Манчестер Юнайтед діє до літа 2026 року. Попри бажання самого 32-річного захисника залишитися, клуб не планує пропонувати йому нову угоду.

Англієць може влітку наступного року перебратися в чемпіонат Саудівської Аравії на правах вільного агента. На нього претендують одразу два місцевих гранди – Аль-Наср і Аль-Іттіфак. Вже з 1 січня Магвайр зможе вступати в переговори щодо підписання попереднього контракту.

Захисник виступає за Манчестер Юнайтед з літа 2019 року, коли "Червоні дияволи" віддали за нього Лестеру 87 мільйонів євро.