Зірковий хавбек Манчестер Юнайтед хоче продовжити кар’єру в Італії

Півзахисник Манчестер Юнайтед і збірної Бразилії Каземіро хоче продовжити кар'єру в Європі.

Про це повідомляє The Sun.

Контракт Каземіро з Манчестер Юнайтед діє до кінця червня поточного року. Наприкінці січня англійський клуб повідомив про те, що хавбек покине команду вільним агентом наприкінці сезону.

Тепер Каземіро розглядає варіанти продовження кар'єри. Пріоритет 34-річного бразильця – залишится в Європі, найбільш привабливим варіантом є італійська Серія А. Поки що з пропозицією на Каземіро виходив лише Інтер Маямі з МЛС.

Трансферна вартість півзахисника наразі оцінюється в 8 мільйонів євро. У поточному сезоні на рахунку бразильця 5 голів і 2 асисти в 26 матчах за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах. Каземіро виступає за англійський клуб із літа 2022 року.