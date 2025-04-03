Воротар Манчестер Сіті розповів про свій дивний ритуал

Голкіпер Манчестер Сіті та збірної Бразилії Едерсон розповів про свій незвичний ритуал. Протягом останніх восьми років він одягає на офіційні матчі одні й ті ж труси.

Про це 31-річний воротар чемпіонів Англії розповів у інтерв’ю своєму колезі Шею Гівену в ефірі Match of the Day на телеканалі BBC.

"Не може бути! Напевно, вони вже не у дуже хорошому стані", – відповів ексголкіпер збірної Ірландії на зізнання воротаря Манчестер Сіті.

Ederson has been wearing the same boxers on matchdays for EIGHT YEARS. 🤯 😅#MCFC #BBCFootball pic.twitter.com/dDIU6jfc58 — Match of the Day (@BBCMOTD) April 2, 2025

Едерсон розповів, що купив ці трусі 8 років тому, коли перейшов із Бенфіки в Манчестер Сіті за 40 мільйонів євро, і з того часу одягає на офіційні матчі лише їх.

Минулого місяця повідомлялося про те, що Манчестер Сіті розглядає Анатолія Трубіна як можливу заміну Едерсону.