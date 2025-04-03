Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Воротар Манчестер Сіті розповів про свій дивний ритуал

Олег Дідух — 3 квітня 2025, 14:37
Воротар Манчестер Сіті розповів про свій дивний ритуал
Едерсон
ФК Манчестер Сіті

Голкіпер Манчестер Сіті та збірної Бразилії Едерсон розповів про свій незвичний ритуал. Протягом останніх восьми років він одягає на офіційні матчі одні й ті ж труси.

Про це 31-річний воротар чемпіонів Англії розповів у інтерв’ю своєму колезі Шею Гівену в ефірі Match of the Day на телеканалі BBC.

"Не може бути! Напевно, вони вже не у дуже хорошому стані", – відповів ексголкіпер збірної Ірландії на зізнання воротаря Манчестер Сіті.

Едерсон розповів, що купив ці трусі 8 років тому, коли перейшов із Бенфіки в Манчестер Сіті за 40 мільйонів євро, і з того часу одягає на офіційні матчі лише їх.

Минулого місяця повідомлялося про те, що Манчестер Сіті розглядає Анатолія Трубіна як можливу заміну Едерсону.

Едерсон Манчестер Сіті

Едерсон

Шахтар може отримати значний відсоток з продажу Трубіна в гранд АПЛ
Український воротар може замінити Едерсона в Манчестер Сіті
Манчестер Сіті влітку спробує підписати голкіпера Порту
Гвардіола після вильоту від Реала планує влітку продати 8 гравців
Воротар Манчестер Сіті побив одразу два рекорди АПЛ

Останні новини