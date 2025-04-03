Воротар Манчестер Сіті розповів про свій дивний ритуал
Едерсон
ФК Манчестер Сіті
Голкіпер Манчестер Сіті та збірної Бразилії Едерсон розповів про свій незвичний ритуал. Протягом останніх восьми років він одягає на офіційні матчі одні й ті ж труси.
Про це 31-річний воротар чемпіонів Англії розповів у інтерв’ю своєму колезі Шею Гівену в ефірі Match of the Day на телеканалі BBC.
"Не може бути! Напевно, вони вже не у дуже хорошому стані", – відповів ексголкіпер збірної Ірландії на зізнання воротаря Манчестер Сіті.
Едерсон розповів, що купив ці трусі 8 років тому, коли перейшов із Бенфіки в Манчестер Сіті за 40 мільйонів євро, і з того часу одягає на офіційні матчі лише їх.
Минулого місяця повідомлялося про те, що Манчестер Сіті розглядає Анатолія Трубіна як можливу заміну Едерсону.