Салах: Слот відновив конкуренцію в Ліверпулі

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах порівняв принципи роботи Юргена Клоппа та Арне Слота, в дебютному сезоні якого "червоні" стали чемпіонами Англії.

Думку єгипетського футболіста наводить ESPN.

"Я не очікував, що ми виграємо так швидко. Хто міг передбачити, що перехід буде таким успішним? Ніхто, думаю. Перед сезоном Арне прийшов до мене і попросив бути прикладом для інших гравців. Я сказав йому, щоб він не хвилювався, бо я завжди в найкращій формі, не для того, щоб бути прикладом, а тому, що я такий. Він сказав мені, чого очікує від мене в грі, що я матиму багато відповідальності в бігу, що мені сподобалося.

Арне дуже прямий, він відновив конкуренцію, тоді як з Юргеном ми, можливо, занадто затишно влаштувалися наприкінці. Арне та його співробітники більш відкриті до обговорень, до обміну думками, і я вважаю, що це було важливо для моїх виступів. І, перш за все, це привело нас до успіху", – розповів Салах.

Зазначимо, що німецький фахівець тренував Ліверпуль з 2015 по 2024 роки, вигравши АПЛ в сезоні-2019/20.

Раніше сам Клопп тепло привітав команду з чемпіонським титулом.