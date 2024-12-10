ПСЖ та Боруссія Дортмунд вступили у боротьбу за форварда Ліона

Боруссія Дортмунд та ПСЖ націлились на підписання форварда Ліона Райана Шеркі.

Про це повідомляє Eurosport.

Довгий час на футболіста претендував Крістал Пелас, але позиції представника АПЛ похитнулись після прояву зацікавленості зі сторони двох європейських грандів.

Очікується, що сума трансферу складатиме 30 мільйонів євро, але останнє слово залишиться саме за Шеркі.

Через фінансові проблеми та загрозу пониження у класі Ліон готовий продати не тільки Шеркі, а й ще декілька гравців.

У поточному сезоні 21-річний футболіст провів 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив чотири голи та віддав стільки ж асистів.

Раніше повідомлялось про інтерес Боруссії Дортмунд до одного з лідерів РБ Лейпциг.