Реал, Барселона та клуби АПЛ зацікавлені у трансфері Сімонса

Нідерландський півзахисник РБ Лейпциг Хаві Сімонс, права на якого належить ПСЖ, може змінити клуб найближчим часом.

Про це повідомив журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

Гравця дуже хоче викупити керівництво "биків", за яких нідерландець виступає на правах оренди. Лейпциг хоче заманити гравцем своїм проєктом та можливістю зростання в клубі.

У Німеччині зацікавленість до гравця проявляє і традиційні гранди чемпіонату, Баварія та Боруссія Дортмунд. Мюнхенці навіть були готові віддати за гравця 100 млн євро.

Футболіст має варіанти розвитку кар'єри і в Іспанії. Мадридський Реал та Барселона також слідкують за розвитком 21-річного півзахисника.

Серед клубів АПЛ інтерес у підписанні гравця є в Арсенала та Ліверпуля, також претендентом на Сімонса називають Манчестер Юнайтед.

У нинішньому сезоні за РБ Лейпциг Хаві Сімонс провів 11 матчів, забив 3 голи та віддав 2 асисти.

Раніше повідомлялося, що новим наставником Лейпцига може стати екстренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг.