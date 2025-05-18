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Ювентус став ще одним претендентом на бомбардира з Лілля

Володимир Максименко — 18 травня 2025, 15:12
Ювентус став ще одним претендентом на бомбардира з Лілля
Джонатан Девід
Ліга 1

Зірковий нападник Лілля Джонатан Девід зацікавив ще один топклуб Європи – туринський Ювентус.

Про це повідомив Джанлука Ді Марціо.

Футболіст залишить свій клуб влітку на правах вільного агента, оскільки "доги" вчасно не продали свого нападника, а сам він відмовився від нового контракту.

Туринський Ювентус приєднався до списку охочих підписати Девіда, який з часом стає все більше.

Окрім "бьянконері", у послугах канадця зацікавлені також Наполі, Інтер, Тоттенгем та Астон Вілла.

У сезоні-2024/25 Девід зіграв 49 матчів у всіх турнірах, у яких забив 25 м'ячів і віддав 12 результативних передач.

Раніше мадридський Реал оголосив про трансфер одного з головних талантів Борнмута та АПЛ.

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