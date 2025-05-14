Зірковий нападник Лілля оголосив про відхід з клубу по завершенні сезону

Лідер нападу Лілля Джонатан Девід оголосив, що покине французький клуб по завершенні цього сезону.

Відповідне відео він оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

Контракт канадця з французьким клубом завершується наприкінці поточного сезону, і, попри спроби Лілля його продовжити, футболіст залишить команду у статусі вільного агента.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, гравцем активно цікавиться Наполі. У квітні повідомлялося про те, що він веде переговори з Інтером.

Нагадаємо, що Джонатан Девід приєднався до Лілля влітку 2020 року з Гента за 27 млн євро. За цей час він забив 109 голів і віддав 30 асистів у 231 матчі за клуб. У поточному сезоні в його активе 25 м'ячів та 12 результативних передач.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює його вартість у 45 млн євро.