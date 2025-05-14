Зірковий нападник Лілля оголосив про відхід з клубу по завершенні сезону
Лідер нападу Лілля Джонатан Девід оголосив, що покине французький клуб по завершенні цього сезону.
Відповідне відео він оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.
Контракт канадця з французьким клубом завершується наприкінці поточного сезону, і, попри спроби Лілля його продовжити, футболіст залишить команду у статусі вільного агента.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, гравцем активно цікавиться Наполі. У квітні повідомлялося про те, що він веде переговори з Інтером.
Нагадаємо, що Джонатан Девід приєднався до Лілля влітку 2020 року з Гента за 27 млн євро. За цей час він забив 109 голів і віддав 30 асистів у 231 матчі за клуб. У поточному сезоні в його активе 25 м'ячів та 12 результативних передач.
Авторитетний портал Transfermarkt оцінює його вартість у 45 млн євро.