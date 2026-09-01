Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Ньюкасл підписав форварда збірної Бельгії

Олег Дідух — 1 вересня 2026, 17:29
Ньюкасл підписав форварда збірної Бельгії
ФК Ньюкасл

Нападник Лілля та збірної Бельгії Матіас Фернандес-Пардо продовжить кар'єру в Ньюкаслі.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Терміни дії контакту не розголошується, повідомляється лише, що мова йде про довгострокову угоду. За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 51 мільйон фунтів (60 мільйонів євро). За Ньюкасл 21-річний бельгієць виступатиме під 20-м номером.

У минулому сезоні на рахунку Фернандеса-Пардо 8 голів і 7 асистів у 41 матчі за Лілль у всіх турнірах. Нападник провів 5 матчів за збірну Бельгії, 3 із яких – на чемпіонаті світу 2026 року.

У Ньюкаслі Фернандес-Пардо замінить нападник збірної Німеччини Ніка Вольтемаде, який близький до переходу в Ювентус на правах оренди.

Лілль Ньюкасл

Ньюкасл

Ньюкасл за 47 млн фунтів підпише зірку Манчестер Сіті – інсайдер
Ньюкасл зацікавлений у трансфері 21-річного нападника Лілля
Форвард збірної Німеччини хоче покинути Ньюкасл
Три іменитих клуби претендують на Нкунку
Марсель відібрав капітанську пов’язку в Гейб’єрга

Останні новини