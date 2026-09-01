Ньюкасл підписав форварда збірної Бельгії

Нападник Лілля та збірної Бельгії Матіас Фернандес-Пардо продовжить кар'єру в Ньюкаслі.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Терміни дії контакту не розголошується, повідомляється лише, що мова йде про довгострокову угоду. За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 51 мільйон фунтів (60 мільйонів євро). За Ньюкасл 21-річний бельгієць виступатиме під 20-м номером.

У минулому сезоні на рахунку Фернандеса-Пардо 8 голів і 7 асистів у 41 матчі за Лілль у всіх турнірах. Нападник провів 5 матчів за збірну Бельгії, 3 із яких – на чемпіонаті світу 2026 року.

У Ньюкаслі Фернандес-Пардо замінить нападник збірної Німеччини Ніка Вольтемаде, який близький до переходу в Ювентус на правах оренди.