Ювентус прагне повернути Тоналі до Італії

Італійський Ювентус має намір повернути до Серії А півзахисника збірної Італії Сандро Тоналі, який нині виступає за Ньюкасл Юнайтед.

Про це повідомляє Football Insider.

Туринці зацікавлені у трансфері 25-річного хавбека та готові його здійснити вже наступного літа.

Водночас керівництво Ньюкасла категорично не планує розлучатися з футболістом і робить усе можливе, щоб утримати його в команді. "Сороки" хочуть продовжити контракт із Тоналі та розглядають його як важливу частину проєкту на найближчі роки.

Нагадаємо, Сандро Тоналі перейшов до Ньюкасла влітку 2023 року з Мілана за близько 70 млн євро, ставши одним із найдорожчих італійських гравців в історії.

З моменту переходу він зіграв понад 50 матчів за англійський клуб у всіх турнірах.

Раніше найкращий форвард Ювентусу зацікавив Барселону.