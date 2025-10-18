Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ювентус прагне повернути Тоналі до Італії

Володимир Варуха — 18 жовтня 2025, 15:34
Ювентус прагне повернути Тоналі до Італії
Сандро Тоналі
Newcastle United

Італійський Ювентус має намір повернути до Серії А півзахисника збірної Італії Сандро Тоналі, який нині виступає за Ньюкасл Юнайтед.

Про це повідомляє Football Insider.

Туринці зацікавлені у трансфері 25-річного хавбека та готові його здійснити вже наступного літа.

Водночас керівництво Ньюкасла категорично не планує розлучатися з футболістом і робить усе можливе, щоб утримати його в команді. "Сороки" хочуть продовжити контракт із Тоналі та розглядають його як важливу частину проєкту на найближчі роки.

Нагадаємо, Сандро Тоналі перейшов до Ньюкасла влітку 2023 року з Мілана за близько 70 млн євро, ставши одним із найдорожчих італійських гравців в історії.

З моменту переходу він зіграв понад 50 матчів за англійський клуб у всіх турнірах.

Раніше найкращий форвард Ювентусу зацікавив Барселону.

Ювентус Сандро Тоналі

Ювентус

УЄФА розпочала розслідування проти Ювентуса через можливе порушення фінансових правил
Найкращий бомбардир Ювентуса зацікавив Барселону
Челсі зацікавився вінгером Ювентусу
Хавбек Болоньї може стати одноклубником Довбика в Ромі
Лідер оборони Ювентуса перенесе операцію через розрив меніска

Останні новини