Лідер Інтера пропустить близько місяця через травму

Олег Дідух — 20 лютого 2026, 14:37
Лаутаро Мартінес
Getty Images

Капітан і найкращий бомбардир міланського Інтера Лаутаро Мартінес отримав м'язову травму в матчі Ліги чемпіонів проти Буде/Глімт.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

За їхньою інформацією, у нього розтягнення литкового м'яза. За прогнозами лікарів, відновлення займе 3-4 тижні. За найбільш оптимістичного сценарію, Мартінес може встигнути відновитися до міланського дербі (8 березня), в найгіршому випадку форвард повернеться на поле лише після березневої паузи на матчі національних збірних.

Нагадаємо, у середу, 18 лютого, Інтер у першому матчі плейоф Ліги чемпіонів на виїзді програв Буде/Глімт 1:3. Перед грою відзначався поганий стан штучного газону в Норвегії, УЄФА навіть розглядав можливість переносу матчу через надмірний ризик травм на такому покритті.

