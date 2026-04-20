Син легендарного екснападника Баварії та Тоттенгема зламав шию в матчі італійської Серії B

Голкіпер італійської Чезени та син екснападника Баварії, Інтера та Тоттенгема Юргена Клінсманна – Джонатан Клінсманн отримав перелом шиї під час матчу 35-го туру Серії B проти Палермо.

Про це повідомляє ESPN.

Після зіткнення з гравцем команди суперника Джонатана винесли з поля на ношах. 29-річного голкіпера одразу госпіталізували до сицилійської лікарні. Клуб заявив, що у Клінсманна виявили перелом першого шийного хребця та поріз на потилиці. Гравцю призначили додаткові обстеження у нейрохірурга.

Додамо, що сама гра закінчилася поразкою для команди Джонатана з рахунком 0:2. Сам голкіпер у своїй заяві в інстаграмі написав, що внаслідок травми його поточний сезон було завершено.

"На жаль, у суботу мій сезон завершився. Під час матчу я отримав перелом, через що деякий час не зможу грати. Хочу подякувати всім, хто був на стадіоні та в лікарні тут, у Палермо, уболівальникам як Чезени, так і Палермо за теплі побажання, і, звичайно ж, моїм друзям та родині, які підтримували мене протягом останніх днів. Бажаю хлопцям успіхів у плейоф, і до зустрічі дуже скоро".

Зауважимо, що у поточному сезоні Джонатан Клінсманн провів у футболці Чезени 36 матчів. У них пропустив 52 голи та 5 разів залишив ворота недоторканними.

