Український голкіпер Жирони отримав травму

Олег Дідух — 21 квітня 2026, 13:55
Український голкіпер Жирони Владислав Крапивцов поповнив лазарет команди напередодні матчу 33 туру Ла Ліги проти Бетіса (21 квітня).

Про це повідомляє As.

"Довгострокові травмовані гравці все ще залишаються поза складом: Ван де Бек, Хуан Карлос і Порту. А також Крапивцов, Ванат і Абель Руїс. До складу повернулися Блінд і Хоель Рока, який одужав після хвороби, що спіткала його в день матчу з Реалом. Також повертається Артеро. Решта команди почувається добре", – заявив головний тренер Жирони Мічел.

Характер травми Крапивцова не називається. У поточному сезоні 20-річний українець взяв участь у 3 матчах Жирони в усіх турнірах, сумарно пропустивши в них 8 голів.

У лютому поточного року повідомлялося про те, що Крапивцов міг перейти в Динамо Київ.

