Український голкіпер Жирони отримав травму
Український голкіпер Жирони Владислав Крапивцов поповнив лазарет команди напередодні матчу 33 туру Ла Ліги проти Бетіса (21 квітня).
Про це повідомляє As.
"Довгострокові травмовані гравці все ще залишаються поза складом: Ван де Бек, Хуан Карлос і Порту. А також Крапивцов, Ванат і Абель Руїс. До складу повернулися Блінд і Хоель Рока, який одужав після хвороби, що спіткала його в день матчу з Реалом. Також повертається Артеро. Решта команди почувається добре", – заявив головний тренер Жирони Мічел.
Характер травми Крапивцова не називається. У поточному сезоні 20-річний українець взяв участь у 3 матчах Жирони в усіх турнірах, сумарно пропустивши в них 8 голів.
У лютому поточного року повідомлялося про те, що Крапивцов міг перейти в Динамо Київ.