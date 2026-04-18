Форвард збірної Італії вибув на 2-3 місяці через перелом ноги
Матео Ретегі
Getty Images
Нападник Аль-Кадісії та збірної Італії Матео Ретегі отримав важку травму в матчі чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Шабаба.
Про це повідомляє Sport Mediaset.
За їхньою інформацією, у Ретегі перелом великогомілкової кістки лівої ноги. Найближчим часом 26-річний нападник перенесе операцію в Мадриді.
Орієнтовані терміни відновлення форварда – 2-3 місяці. Таким чином, клубний сезон для Ретегі завершено, також він пропустить червневі товариські матчі збірної Італії.
Раніше у ЗМІ з'являлася інформація про інтерес до Ретегі з боку Мілана. Після цієї травми ймовірність повернення форварда в Серію А знизилася. Окрім Мілана, інтерес до колишнього форварда Аталанти також приписують туринського Ювентусу.