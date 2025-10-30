Українська правда
Основний форвард Інтера відновився після травми

Олег Дідух — 30 жовтня 2025, 14:21
Основний форвард Інтера відновився після травми
Маркус Тюрам
Getty Images

Нападник міланського Інтера та збірної Франції Маркус Тюрам повністю відновився після травми.

Про це повідомляє Даніеле Марі.

30 вересня Тюрам отримав пошкодження задньої поверхні стегна в матчі Ліги чемпіонів проти празької Славії (перемога 3:0) і з того часу на поле не виходив.

У четвер, 30 жовтня, 28-річний француз провів повноцінне тренування в загальній групі Інтера. Очікується, що він зможе взяти участь у наступному матчі команди Крістіана Ківу в Серії А проти Верони (неділя, 2 листопада, 13:30 за київським часом).

У поточному сезоні на рахунку Тюрама 5 голів і 2 асисти в 7 матчах за Інтер у всіх турнірах. Напередодні міланці у 9 турі Серії А вдома обіграли Фіорентину з рахунком 3:0.

Маркус Тюрам

