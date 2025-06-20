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Мессі – про перемогу над Порту: Молоді хлопці дуже нервували

Володимир Максименко — 20 червня 2025, 09:01
Мессі – про перемогу над Порту: Молоді хлопці дуже нервували
Ліонель Мессі
Getty Images

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі висловився про перемогу команди над Порту в матчі другого туру клубного чемпіонату світу.

Слова аргентинця наводить ESPN.

"Це було велике зусилля для усієї команди. Ми не тільки захищались, а й чудово контролювали м'яч. Команда мала неприємний присмак після матчу з Аль-Ахлі.

Видно, що команда хоче змагатись, але молоді хлопці сильно нервували. Десь у першому таймі ми трішки поступались супернику, але все ж змогли здобути важливу перемогу". – розповів Мессі.

Після двох турів Інтер Маямі посідає друге місце групи A, заробивши чотири очки. Американці наздогнали бразильський Палмейрас, який раніше обіграв Аль-Ахлі (2:0).

Порту, своєю чергою, опустився на третю сходинку таблиці, маючи тільки один бал.

У фінальному турі Інтер посперечається з Палмейрасом за те, хто вийде в плейоф з першого місця, а Порту та Аль-Ахлі сподіватимуться не втратити шанс вийти з групи. Обидва матчі відбудуться 24 червня.

Напередодні завершився ще один матч КЧС, в якому ПСЖ сенсаційно поступився Ботафого

Інтер Маямі Ліонель Мессі Порту

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