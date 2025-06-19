Палмейрас переграв Аль-Ахлі на КЧС-2025
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Бразильський Палмейрас обіграв єгипетський Аль-Ахлі у другому турі Клубного чемпіонату світу-2025.
Матч, який відбувся в американському Іст-Ратерфорді, завершився з рахунком 2:0.
Зазначимо, що на 62-й хвилині гру перервали через погодні умови – загрозу грозі.
Це перша перемога у групі А, яка дозволила бразильському колективу з 4 очками в активі вийти в проміжжі лідери квартету. Аль-Ахлі з 1 балом посідає останнє місце.
Суперники по групі – Інтер Маямі та Порту свій матч зіграють о 22:00 за київським часом.
Клубний чемпіонат світу-2025
2 тур, 19 червня
Група А
Палмейрас – Аль-Ахлі 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 49 Абу Аблі (автогол), 2:0 – 59 Флако Лопес
Напередодні Буну урятував Аль-Хіляль від поразки в матчі з мадридським Реалом.