Палмейрас переграв Аль-Ахлі на КЧС-2025

Бразильський Палмейрас обіграв єгипетський Аль-Ахлі у другому турі Клубного чемпіонату світу-2025.

Матч, який відбувся в американському Іст-Ратерфорді, завершився з рахунком 2:0.

Зазначимо, що на 62-й хвилині гру перервали через погодні умови – загрозу грозі.

Це перша перемога у групі А, яка дозволила бразильському колективу з 4 очками в активі вийти в проміжжі лідери квартету. Аль-Ахлі з 1 балом посідає останнє місце.

Суперники по групі – Інтер Маямі та Порту свій матч зіграють о 22:00 за київським часом.

Клубний чемпіонат світу-2025

2 тур, 19 червня

Група А

Палмейрас – Аль-Ахлі 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 49 Абу Аблі (автогол), 2:0 – 59 Флако Лопес

Напередодні Буну урятував Аль-Хіляль від поразки в матчі з мадридським Реалом.