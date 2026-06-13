Захисник європейської збірної близький до повернення в Динамо: трансфер перебуває на фінальній стадії

Динамо узгодило з ПАОКом перехід польського захисника Томаша Кендзьори.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, трансфер перебуває на фінальній стадії.

Сам 32-річний гравець також готовий повернутися до Києва – наразі остаточне рішення узгоджується на сімейній раді. Його контракт з грецьким клубом завершується наприкінці червня поточного року.

Якщо не виникне фінальних перешкод, Кендзьора підпише контракт терміном на 2 роки. Цей трансфер коштуватиме Динамо трохи більше одного мільйона євро.

У сезоні-2025/26 на рахунку Томаша Кендзьори 42 матчі на клубному рівні, в яких він встиг відзначитися 1 гольовою передачею. Transfermarkt оцінює вартість гравця у 2 мільйони євро.

Поляк свого часу вже виступав за киян та був одним із ключових футболістів команди. У 2024 році він залишив клуб і продовжив кар'єру за кордоном.

Напередодні Динамо підписало голкіпера Ниви Тернопіль.