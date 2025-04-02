Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Унікальний і талановитий по-своєму: Шаблій – про порівняння Ваната з Шевченком

Олексій Погорелов — 2 квітня 2025, 19:40
Владислав Ванат
Владислав Ванат
Динамо Київ

Форварда Динамо Владислава Ваната не варто порівнювати з легендою світового футболу та вихованцем київського клубу Андрієм Шевченком.

Таку думку гендиректор ProStar Football Agency Вадим Шаблій висловив в інтерв'ю Flashscore.

23-річний нападник претендує на те, щоб другий сезон поспіль виграти гонку бомбардирів в Українській Прем'єр-лізі. Під час інтерв'ю Шаблія запитали, чи зможе Ванат повторити шлях свого великого попередника.

"Так, ви абсолютно праві. Владислав Ванат був найкращим бомбардиром УПЛ минулого сезону, і зараз він також знову очолює бомбардирську гонку, забивши 13 голів у 20 матчах. Я б не порівнював його з Андрієм Шевченком, гравцем світового рівня, адже кожен футболіст унікальний і талановитий по-своєму, тим більше, що футбол дуже змінився за останні роки і став більш динамічним і технічним.

Іноді це битва тактик, а іноді битва витривалості та швидкості прийняття рішень. У будь-якому випадку, я вважаю, що Владислав демонструє стабільні та якісні виступи.

У нього хороше тактичне мислення і розуміння гри, і це допомагає йому забивати багато голів у чемпіонаті. Висока результативність у молодому віці – хороший знак. Якщо він збереже нинішній темп прогресу, то має всі шанси стати сильним і видатним нападником", – сказав Шаблій.

Читайте також :
Шаблій: Коли настане правильний момент, Судаков стане частиною великого клубу

Футбольний агент відповів на питання щодо потенційного переїзду Ваната до Італії, де Шевченко провів свої найкращі роки ігрової кар'єри.

"Адаптивність зараз є досить важливою навичкою у футболі, тому я вважаю, що чим молодший гравець, тим легше йому інтегруватися і пристосуватися до стилю гри, необхідного команді. Ванат може успішно грати як в Серії А, так і в АПЛ.

Його перехід в ту чи іншу лігу буде залежати від того, який клуб запропонує йому найкращі умови для розвитку і найкращу можливість реалізувати свій потенціал. Також умови потенційного клубу повинні відповідати трансферним вимогам його нинішньої команди, київського Динамо".

На рахунку Владислава Ваната 17 голів та 5 результативних передач в 35 матчах Динамо цього сезону.

Раніше Вадим Шаблій висловив сподівання, що одноклубник Ваната Володимир Бражко збереже інтерес з боку європейських клубів цього літа.

Динамо Київ Українська асоціація футболу (УАФ) Україна Чемпіонат України, УПЛ Вадим Шаблій Андрій Шевченко Владислав Ванат

Динамо Київ

Бражко претендує на зміну команди під час літнього трансферного вікна
Голкіпер-вихованець дебютував за Динамо в матчі Кубку України проти Руха
Київські резервісти та основи інших: стартові склади матчів Верес – Полісся та Рух – Динамо в 1/4 фіналу Кубку України
Ледь не поїхав з Рухом: футболіст Динамо переплутав клубні автобуси
Олександрія проти Шахтаря, Динамо зіграє з Рухом в 1/4 фіналу Кубку України

Останні новини