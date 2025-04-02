Унікальний і талановитий по-своєму: Шаблій – про порівняння Ваната з Шевченком

Форварда Динамо Владислава Ваната не варто порівнювати з легендою світового футболу та вихованцем київського клубу Андрієм Шевченком.

Таку думку гендиректор ProStar Football Agency Вадим Шаблій висловив в інтерв'ю Flashscore.

23-річний нападник претендує на те, щоб другий сезон поспіль виграти гонку бомбардирів в Українській Прем'єр-лізі. Під час інтерв'ю Шаблія запитали, чи зможе Ванат повторити шлях свого великого попередника.

"Так, ви абсолютно праві. Владислав Ванат був найкращим бомбардиром УПЛ минулого сезону, і зараз він також знову очолює бомбардирську гонку, забивши 13 голів у 20 матчах. Я б не порівнював його з Андрієм Шевченком, гравцем світового рівня, адже кожен футболіст унікальний і талановитий по-своєму, тим більше, що футбол дуже змінився за останні роки і став більш динамічним і технічним. Іноді це битва тактик, а іноді битва витривалості та швидкості прийняття рішень. У будь-якому випадку, я вважаю, що Владислав демонструє стабільні та якісні виступи. У нього хороше тактичне мислення і розуміння гри, і це допомагає йому забивати багато голів у чемпіонаті. Висока результативність у молодому віці – хороший знак. Якщо він збереже нинішній темп прогресу, то має всі шанси стати сильним і видатним нападником", – сказав Шаблій.

Футбольний агент відповів на питання щодо потенційного переїзду Ваната до Італії, де Шевченко провів свої найкращі роки ігрової кар'єри.

"Адаптивність зараз є досить важливою навичкою у футболі, тому я вважаю, що чим молодший гравець, тим легше йому інтегруватися і пристосуватися до стилю гри, необхідного команді. Ванат може успішно грати як в Серії А, так і в АПЛ. Його перехід в ту чи іншу лігу буде залежати від того, який клуб запропонує йому найкращі умови для розвитку і найкращу можливість реалізувати свій потенціал. Також умови потенційного клубу повинні відповідати трансферним вимогам його нинішньої команди, київського Динамо".

На рахунку Владислава Ваната 17 голів та 5 результативних передач в 35 матчах Динамо цього сезону.

Раніше Вадим Шаблій висловив сподівання, що одноклубник Ваната Володимир Бражко збереже інтерес з боку європейських клубів цього літа.