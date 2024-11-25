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Ще один фанат CS2: Трубін показав, як проводить свій вихідний

Богдан Войченко — 25 листопада 2024, 11:05
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Ще один фанат CS2: Трубін показав, як проводить свій вихідний

Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін показав, як проходить його недільний вечір.

Український футболіст опублікував у соцмережах фото з компʼютером, на якому увімкнена гра CS2. Також гравець залишив невелике послання для фанатів.

"Давайте трохи повеселімося", – написав Трубін.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 23-річного голкіпера "орлів" 10 матчів у чемпіонаті Португалії, в яких він пропустив 7 голів.

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Контракт Трубіна з Бенфікою розрахований до літа 2028 року.

Бенфіка Кіберспорт Анатолій Трубін CS2