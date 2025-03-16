Зірка Челсі отримав травму перед матчем з Арсеналом

Зірковий півзахисник лондонського Челсі Коул Палмер не потрапив до заявки команди на матч з Арсеналом через травму.

Про це пресслужбі АПЛ повідомив головний тренер "синіх" Енцо Мареска.

"Він отримав ушкодження на вчорашньому тренуванні, але ми вважаємо, що там нічого страшного. Треба почекати, але він має повернутись після паузи на матчі збірних", – розповів Мареска.

Cole Palmer isn't in the @ChelseaFC matchday squad for the trip to Arsenal ❌



It's the first time the Blues will start a Premier League match without Palmer since April 2024, when they lost 5-0 to Arsenal at the Emirates...#ARSCHE pic.twitter.com/4Ohxb6Nus3 — Premier League (@premierleague) March 16, 2025

Нагадаємо, хавбек приєднався до Челсі влітку 2023 року з Манчестер Сіті за 40 мільйонів фунтів.

У сезоні-2024/25 Палмер зіграв 31 матч у всіх турнірах, в яких забив 14 м'ячів та віддав 6 результативних передач.

Раніше Енцо Мареска прокоментував "гольову засуху" гравця, яка триває з січня.