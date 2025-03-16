Зірка Челсі отримав травму перед матчем з Арсеналом
Пресслужба Професійної футбольної асоціації
Зірковий півзахисник лондонського Челсі Коул Палмер не потрапив до заявки команди на матч з Арсеналом через травму.
Про це пресслужбі АПЛ повідомив головний тренер "синіх" Енцо Мареска.
"Він отримав ушкодження на вчорашньому тренуванні, але ми вважаємо, що там нічого страшного. Треба почекати, але він має повернутись після паузи на матчі збірних", – розповів Мареска.
Нагадаємо, хавбек приєднався до Челсі влітку 2023 року з Манчестер Сіті за 40 мільйонів фунтів.
У сезоні-2024/25 Палмер зіграв 31 матч у всіх турнірах, в яких забив 14 м'ячів та віддав 6 результативних передач.
Раніше Енцо Мареска прокоментував "гольову засуху" гравця, яка триває з січня.