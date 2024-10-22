Лідер Челсі назвав своє головне завдання на сезон

Лідер лондонського Челсі Коул Палмер зізнався, що одним із головних особистих завдань на нинішню кампанію для нього є побиття рекорду Френка Лемпарда в 22 голи за сезон в АПЛ.

22-річного атакувального хавбека збірної Англії цитує The Telegraph.

"Це солідний результат. Без сумніву, це моя мета — досягти цього, а може навіть і більшого. Я завжди хочу більше забивати, і, думаю, я показав це, забивши чотири голи в першому таймі проти Брайтона. Мабуть, я увійшов в історію", – заявив Палмер.

У сезоні-2009/10 Лемпард забив 22 голи в АПЛ, що є рекордом чемпіонату Англії серед півзахисників.

Раніше Палмер заявив, що вірить у те, що одного разу зможе завоювати Золотий м’яч.