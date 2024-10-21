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Лідер Челсі вірить, що зможе виграти Золотий м’яч

Олег Дідух — 21 жовтня, 19:42
Лідер Челсі вірить, що зможе виграти Золотий м’яч
Коул Палмер
Getty Images

Атакувальний півзахисник лондонського Челсі та збірної Англії Коул Палмер зізнався, що вірить у те, що одного разу зможе стати володарем Золотого м’яча.

22-річного англійця цитує Фабріціо Романо.

"Якщо я буду наполегливо працювати, я вірю, що одного разу я зможу його виграти. Для мене стало сюрпризом, що мене так високо цінують на такій ранній стадії кар’єри, і я вже потрапив до списку претендентів на Золотий м’яч. Це велика честь", – заявив гравець.

У поточному сезоні на рахунку Палмера 6 голів та 5 асистів у 10 матчах за Челсі в усіх турнірах. Раніше хавбека було визнано найкращим гравцем вересня в АПЛ.

На даний момент трансферна вартість хавбека збірної Англії оцінюється у 90 мільйонів євро.

Золотий м'яч Челсі Коул Палмер

Коул Палмер

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