Лідер Челсі вірить, що зможе виграти Золотий м’яч

Атакувальний півзахисник лондонського Челсі та збірної Англії Коул Палмер зізнався, що вірить у те, що одного разу зможе стати володарем Золотого м’яча.

22-річного англійця цитує Фабріціо Романо.

"Якщо я буду наполегливо працювати, я вірю, що одного разу я зможу його виграти. Для мене стало сюрпризом, що мене так високо цінують на такій ранній стадії кар’єри, і я вже потрапив до списку претендентів на Золотий м’яч. Це велика честь", – заявив гравець.

У поточному сезоні на рахунку Палмера 6 голів та 5 асистів у 10 матчах за Челсі в усіх турнірах. Раніше хавбека було визнано найкращим гравцем вересня в АПЛ.

На даний момент трансферна вартість хавбека збірної Англії оцінюється у 90 мільйонів євро.