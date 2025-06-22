Демонструє, наскільки футбол величний, – Кейн похвалив клубний чемпіонат світу

Зірковий нападник Баварії Гаррі Кейн висловився про клубний чемпіонат світу та рівень суперників, які протистояли його команді.

Слова англійця наводить ESPN.

"Чудово грати із різними командами. Ви бачили, які проблеми південноамериканські клуби доставили європейським. Це демонструє, наскільки футбол величний у всьому світі та яка кількість неймовірних гравців є у різних чемпіонатах.

Нам потрібно бути готовими до наступної гри, наступної можливості. Поки що мені дуже подобається цей турнір, я б хотів залишитись тут якомога довше", – розповів Кейн.