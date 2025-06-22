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Демонструє, наскільки футбол величний, – Кейн похвалив клубний чемпіонат світу

Володимир Максименко — 22 червня 2025, 19:10
Демонструє, наскільки футбол величний, – Кейн похвалив клубний чемпіонат світу
Гаррі Кейн
Instagram

Зірковий нападник Баварії Гаррі Кейн висловився про клубний чемпіонат світу та рівень суперників, які протистояли його команді.

Слова англійця наводить ESPN.

"Чудово грати із різними командами. Ви бачили, які проблеми південноамериканські клуби доставили європейським. Це демонструє, наскільки футбол величний у всьому світі та яка кількість неймовірних гравців є у різних чемпіонатах.

Нам потрібно бути готовими до наступної гри, наступної можливості. Поки що мені дуже подобається цей турнір, я б хотів залишитись тут якомога довше", – розповів Кейн.

Зазначимо, що форвард зіграв на турнірі два матчі з двох можливих, у яких відзначився одним голом та асистом.

Напередодні Баварія переграла Боку Хуніорс та достроково вийшла у плейоф КЧС.

Баварія Клубний чемпіонат світу Гаррі Кейн

Гаррі Кейн

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