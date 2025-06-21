Лос-Анджелес Смолякова втратив шанси на вихід з групи, Баварія гарантувала собі плейоф КЧС-2025

У ніч на 21 червня в межах другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу пройшли два матчі.

У групі D зійшлися американський Лос-Анджелес Артема Смолякова та туніський Есперанс.

Український захисник на поле так і не вийшов, а його одноклубники зазнали несподіваної мінімальної поразки з рахунком 0:1. Хоча у них був шанс відігратися на останніх хвилинах доданого часу, проте Буанга не зміг реалізувати пенальті.

Пізніше відбувся поєдинок між мюнхенською Баварією та Бока Хуніорс. Німці забили перший гол зустрічі на 18-й хвилині зусиллями Гаррі Кейна.

У середині другого тайму аргентинці відігралися завдяки голу Мігеля Мерентьєля. Проте на останніх хвилинах основного часу "ротен" вирвали перемогу – Кейн відзначився асистом на Майкла Олісе.

Клубний чемпіонат світу-2025 – груповий етап

2-й тур, 21 червня

Група D

Лос-Анджелес (США) – Есперанс (Туніс) 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 71 Белайлі.

На 90+11 хвилині Буанга (Лос-Анджелес) не реалізував пенальті.

Група С

Баварія (Німеччина) – Бока Хуніорс (Аргентина) 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 18 Кейн, 1:1 – 66 Мерентьєль, 2:1 – 84 Олісе.

Поразка Есперансу позбавила Лос-Анджелес шансів на вихід у плейоф, оскільки після двох турів команда Смолякова не заробила жодного очка. В останньому турі Есперанс посперечається із Челсі за другу путівку до плейоф.

У той же час Баварія гарантувала собі місце в 1/8 фіналу турніру, вигравши обидва матчі. Разом із німцями там гратиме Бенфіка Анатолія Трубіна, якій Баварія перемогою над Бока Хуніорс допомогла забезпечити плейоф КЧС-2025.