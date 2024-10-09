Кімміх не підтримав вимогу щодо зменшення кількості матчів
Півзахисник Баварії та збірної Німеччини Йозуа Кімміх не підтримує думку великої кількості гравців на тренерів стосовно того, що футбольний календар треба скорочувати задля того, щоб знизити кількість травм.
29-річного німця цитує сайт Альфредо Педулли:
"Можливо, я скажу непопулярні речі, але я люблю грати багато матчів. З нетерпінням чекаю на поєдинки Ліги націй. Травми завжди трапляються в футболі. Заявки команд стають дедалі ширшими, зараз можна робити більше замін.
Мені цікавіше грати матчі, ніж тренуватися. Не знаю, чи зі зменшенням кількості матчів стане менше травм. Багато серйозних травм є просто нещасними випадками. Хоча м’язові травми, звісно, пов’язані з високим рівнем навантажень".
У вересні повідомлялося про те, що Кімміх може перейти до Барселони.