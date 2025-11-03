Українська правда
Кейн може перейти в Барселону

Олег Дідух — 3 листопада 2025, 12:17
Кейн може перейти в Барселону
Гаррі Кейн
Зірковий нападник Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн може перейти в Барселону влітку 2026 року.

Влітку 2026 року завершується термін дії контракту Роберта Левандовського, Барселона продовжувати угоду з польським ветераном не планує.

Пріоритетною кандидатуру на заміну Левандовському для чемпіонів Іспанії є Хуліан Альварес із Атлетико Мадрид. Проте його підписання може виявитися занадто дорогою операцією для каталонців, тому вони змушені розглядати альтернативи, головна із яких – саме Кейн.

Контракт англійця із Баварією діє до літа 2027 року. Проте в його контракті прописана клаусула, яка влітку 2026 року становитиме 65 мільйонів євро. Сам Кейн готовий перебратися у Барселону.

Раніше форвард оцінив імовірність свого повернення в Тоттенгем.

