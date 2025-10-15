Кейн оцінив можливість повернення в Тоттенгем

Нападник Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн оцінив можливість повернення у Тоттенгем.

Цитує футболіста Bayern & Germany.

"Я не впевнений (чи повернуся). Я дуже щасливий тут, у Мюнхені. Я про це не думаю. Завжди буде "ми" (зі Тоттенгемом), бо я провів там усе своє життя. Я їхній фанат і завжди буду спостерігати за ними та бачити, як у них справи. Вони точно завжди будуть частиною мого життя, але зараз мені тут подобається.

Було чудово бачити (як вони виграли трофей цього року). У мене там багато друзів серед гравців та персоналу.

Ми знаємо, як довго ми чекали і наскільки близько були в минулому, тому це було важливо для всіх — для фанатів, клубу та всіх причетних — відчути це і нарешті здобути трофей. Це завжди важливо, і сподіваюся, що вони зможуть продовжувати і вигравати ще більше", – сказав Кейн.