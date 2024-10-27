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Левандовський: Те, що робить Флік – неймовірно

Олег Дідух — 27 жовтня, 11:32
Левандовський: Те, що робить Флік – неймовірно
Роберт Левандовський
Getty Images

Форвард Барселони Роберт Левандовський після розгромної перемоги з рахунком 4:0 над Реалом висловив своє захоплення головним тренером каталонців Гансом-Дітером Фліком.

Польського нападника цитує Фабріціо Романо.

"Те, що робить Гансі Флік – неймовірно. Не тільки зі мною, а зі всіма. Кожень гравець почувається комфортно з Фліком, ми сьогодні це продемонстрували. Ми розуміємо один одного, навіть без слів", – заявив 36-річний гравець збірної Польщі.

Нагадаємо, Флік очолив Барселону лише влітку поточного року. Наразі команда лідирує у турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи Реал вже на 6 очків.

Сам Левандовський у нинішньому сезоні відзначився 17 голами та 2 асистами в 14 матчах в усіх турнірах.

Барселона Роберт Левандовський Ханс-Дітер Флік

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