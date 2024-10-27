Левандовський: Те, що робить Флік – неймовірно

Форвард Барселони Роберт Левандовський після розгромної перемоги з рахунком 4:0 над Реалом висловив своє захоплення головним тренером каталонців Гансом-Дітером Фліком.

Польського нападника цитує Фабріціо Романо.

"Те, що робить Гансі Флік – неймовірно. Не тільки зі мною, а зі всіма. Кожень гравець почувається комфортно з Фліком, ми сьогодні це продемонстрували. Ми розуміємо один одного, навіть без слів", – заявив 36-річний гравець збірної Польщі.

Нагадаємо, Флік очолив Барселону лише влітку поточного року. Наразі команда лідирує у турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи Реал вже на 6 очків.

Сам Левандовський у нинішньому сезоні відзначився 17 голами та 2 асистами в 14 матчах в усіх турнірах.