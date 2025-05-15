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Форвард Барселони переніс операцію та може пропустити залишок сезону

Володимир Максименко — 15 травня 2025, 10:17
Форвард Барселони переніс операцію та може пропустити залишок сезону
Барселона
Getty Images

Нападник каталонської Барселони Ферран Торрес переніс операцію з видалення апендициту та може достроково завершити сезон.

Про це повідомила пресслужба "блаугранас".

Футболіст успішно переніс хірургічне втручання минулої ночі та наразі знаходиться під наглядом лікарів. Місцеві ЗМІ повідомили, що Торрес може пропустити залишок кампанії через відновлювальні процедури.

У сезоні-2024/25 Ферран зіграв 45 матчів у всіх турнірах, в яких забив 19 м'ячів та віддав сім результативних передач.

Раніше наставник каталонців Хансі Флік висловився про можливість продовження чинної угоди з клубом.

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