Форвард Барселони переніс операцію та може пропустити залишок сезону

Нападник каталонської Барселони Ферран Торрес переніс операцію з видалення апендициту та може достроково завершити сезон.

Про це повідомила пресслужба "блаугранас".

Футболіст успішно переніс хірургічне втручання минулої ночі та наразі знаходиться під наглядом лікарів. Місцеві ЗМІ повідомили, що Торрес може пропустити залишок кампанії через відновлювальні процедури.

LATEST NEWS | First team player Ferran Torres underwent successful surgery last night for appendicitis. The operation was performed by Drs. Coroleu and Borràs at Hospital de Barcelona, under the supervision of the Club’s Medical Services. pic.twitter.com/VBjnBapLd4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 14, 2025

У сезоні-2024/25 Ферран зіграв 45 матчів у всіх турнірах, в яких забив 19 м'ячів та віддав сім результативних передач.

Раніше наставник каталонців Хансі Флік висловився про можливість продовження чинної угоди з клубом.