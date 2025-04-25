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Левандовський не потрапив до заявки Барселони на фінал Кубку Іспанії

Володимир Максименко — 25 квітня 2025, 12:26
Левандовський не потрапив до заявки Барселони на фінал Кубку Іспанії
Роберт Левандовський
Барселона

Нападник каталонської Барселони Роберт Левандовський залишився поза заявкою команди на фінальний матч Кубку Іспанії проти Реала.

Про це повідомляє пресслужба "блаугранас".

Окрім поляка, участь в матчі не візьме Алехандро Бальде, який також продовжує відновлюватись від ушкодження. Втім, до заявки каталонців потрапив Марк-Андре тер Штеген, який у цьому сезоні зіграв лише сім матчів та вибув після травми зв'язок. Тоді футболіст не зміг дограти поєдинок Ла Ліги з Вільярреалом.

У поточному сезоні в активі Левандовського 45 матчів в усіх турнірах, в яких він відзначився 37 голами та 3 асистами.

Зустріч відбудеться в суботу, 26 квітня, на арені "Олімпійському стадіоні" в Севільї. Початок матчу – 23:00 за київським часом.

Раніше воротар Барселони Войцех Щенсний висловився про свою пристрасть до паління.

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