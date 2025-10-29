Альварес: Я хочу зростати, робити свій внесок та ставати кращим з кожним днем разом з Атлетико

Форвард Атлетико Хуліан Альварес запевнив що він хоче залишитися у Мадриді та вигравати трофеї із цим клубом.

Про це 25-річний аргентинець розповів в інтерв'ю DAZN.

Невдалі результати на початку сезону призвели до розмов про бажання Альвареса залишити Атлетико. Головним претендентом на футболіста називають Барселону.

Проте "Павук" вкотре висловив бажання привести "кольчонерос" до успіху, вигравши з ними все, що тільки можливо.

"Коли я прийшов сюди, я відчував, що вони дадуть мені важливий простір для розвитку та пошуку моєї найкращої версії. Я прийшов, щоб продовжувати зростати, робити свій внесок та ставати кращим з кожним днем. Сподіваюся, я заб'ю більше, ніж минулого року, але окрім особистого успіху, я хочу перемагати з цим клубом. Я думаю, що у нас чудова команда, неймовірні гравці. Нам просто потрібно продовжувати вдосконалювати деякі речі, щоб не втрачати очки по ходу гри", – сказав Альварес.

У нинішньому сезоні Хуліан Альварес взяв участь у 12 матчах Атлетико в усіх турнірах, у яких він записав на свій рахунок 7 голів та 4 результативні передачі.

Нагадаємо, що Альварес не хоче звертати увагу на те, як футбольні фанати відправляють його з Атлетико до Барселони.