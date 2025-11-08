Зірка Атлетико прокоментував чутки щодо можливого трансферу в Барселону або ПСЖ

Зірковий нападник мадридського Атлетико Хуліан Альварес висловився про свій можливий трансфер майбутнього літа.

Слова аргентинця передає Фабріціо Романо.

"Барселона або ПСЖ? Я не знаю, але читаю все, що люди пишуть у ЗМІ. В Іспанії, наприклад, часто говорять про Барселону.

Зараз я сфокусований на Атлетико, але подивимось, що станеться наприкінці сезону", – розповів Альварес.

🚨 Julián Álvarez: “Barcelona or PSG links? Honestly, I don’t know. I see what people say on social media”



“In Spain, people speak a lot about me and Barcelona. I am focused on Atlético and we will review at the end of the season”, told @LEquipe. pic.twitter.com/zSr1uM7Klw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 8, 2025

У нинішньому сезоні форвард взяв участь у 14 матчах Атлетико в усіх турнірах, у яких він записав на свій рахунок 9 голів та 4 результативні передачі.

Нагадаємо, Хуліан став гравцем Атлетико влітку 2024 року, перебравшись з Манчестер Сіті за 75+20 млн євро.

Раніше гравець "матрацників" заявляв, що хоче прогресувати у складі Атлетико.