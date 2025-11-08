Українська правда
Зірка Атлетико прокоментував чутки щодо можливого трансферу в Барселону або ПСЖ

Володимир Максименко — 8 листопада 2025, 12:52
Хуліан Альварес
Зірковий нападник мадридського Атлетико Хуліан Альварес висловився про свій можливий трансфер майбутнього літа.

Слова аргентинця передає Фабріціо Романо.

"Барселона або ПСЖ? Я не знаю, але читаю все, що люди пишуть у ЗМІ. В Іспанії, наприклад, часто говорять про Барселону.

Зараз я сфокусований на Атлетико, але подивимось, що станеться наприкінці сезону", – розповів Альварес.

У нинішньому сезоні форвард взяв участь у 14 матчах Атлетико в усіх турнірах, у яких він записав на свій рахунок 9 голів та 4 результативні передачі. 

Нагадаємо, Хуліан став гравцем Атлетико влітку 2024 року, перебравшись з Манчестер Сіті за 75+20 млн євро.

Раніше гравець "матрацників" заявляв, що хоче прогресувати у складі Атлетико.

