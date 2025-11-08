Зірка Атлетико прокоментував чутки щодо можливого трансферу в Барселону або ПСЖ
Хуліан Альварес
Marca
Зірковий нападник мадридського Атлетико Хуліан Альварес висловився про свій можливий трансфер майбутнього літа.
Слова аргентинця передає Фабріціо Романо.
"Барселона або ПСЖ? Я не знаю, але читаю все, що люди пишуть у ЗМІ. В Іспанії, наприклад, часто говорять про Барселону.
Зараз я сфокусований на Атлетико, але подивимось, що станеться наприкінці сезону", – розповів Альварес.
У нинішньому сезоні форвард взяв участь у 14 матчах Атлетико в усіх турнірах, у яких він записав на свій рахунок 9 голів та 4 результативні передачі.
Нагадаємо, Хуліан став гравцем Атлетико влітку 2024 року, перебравшись з Манчестер Сіті за 75+20 млн євро.
Раніше гравець "матрацників" заявляв, що хоче прогресувати у складі Атлетико.