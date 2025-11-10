Екстренер збірної Італії зацікавив катарський Аль-Садд

Колишній тренер збірної Італії Роберто Манчіні може очолити катарський Аль-Садд.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Аль-Садд покращив свою пропозицію для італійського фахівця, щоб переконати його стати новим головним тренером команди.

Зазначається, що переговори між сторонами тривають.

Зазначимо, що Роберто не працював на рівні клубів з 2018 року, коли покинув російський Зеніт. Після того він очолював збірні Італії та Саудівської Аравії. "Скуадру адзурру" привів до перемоги на Євро-2020.

Напередодні Роберто Манчіні пов'язували з можливістю підписання контракту з Фіорентиною, однак "фіалок" очолив ще один італійський фахівець, що працював у Росії Паоло Ванолі.