Екстренер збірної Італії зацікавив катарський Аль-Садд

Олександр Булава — 10 листопада 2025, 19:42
Роберто Манчіні
Колишній тренер збірної Італії Роберто Манчіні може очолити катарський Аль-Садд.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Аль-Садд покращив свою пропозицію для італійського фахівця, щоб переконати його стати новим головним тренером команди.

Зазначається, що переговори між сторонами тривають.

Зазначимо, що Роберто не працював на рівні клубів з 2018 року, коли покинув російський Зеніт. Після того він очолював збірні Італії та Саудівської Аравії. "Скуадру адзурру" привів до перемоги на Євро-2020.

Напередодні Роберто Манчіні пов'язували з можливістю підписання контракту з Фіорентиною, однак "фіалок" очолив ще один італійський фахівець, що працював у Росії Паоло Ванолі.

